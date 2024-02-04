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Спортивный директор «Боруссии» Кель оценил шансы выкупить Санчо и Матсена

04 Февраля 2024 • 13:07 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
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Через 2 ч. 34 мин.

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель оценил шансы своей команды выкупить арендованных игроков. Напомним, в январе «шмели» подписали на краткосрочной основе вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо и защитника «Челси» Яна Матсена. У «Боруссии» нет права выкупа ни одного из перечисленных футболистов.

«Включить право выкупа в сделки по Матсену и Санчо было практически невозможно. Мы пытались заключить трансферы на своих условиях, но позиции других клубов в переговорах не дали воплотить наши идеи в жизнь. Теперь мы должны принять ситуацию», – цитирует Келя журналист Фабрицио Романо.

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Челси Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Ян Матсен Джедон Санчо ещё теги

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