В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получит шанс проявить себя в ближайшее время.

По слухам, новые владельцы клуба рассматривают возможность скорой смены наставника и уже изучают кандидатуры потенциальных сменщиков нидерландца. Тем не менее, как сообщает журналист Стив Бэйтс, в «Манчестер Юнайтед» пока не планируют расставаться с тен Хагом. Специалист, как считается, заслуживает доверия за проделанную в трудных условиях работу, сопряжённую со множеством проблем нефутбольного характера. Вопрос тренерской отставки будет актуален лишь в том случае, если команда провалит концовку текущего сезона.

Эрик тен Хаг работает в «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Действующий контракт рулевого рассчитан до середины 2025 года.