​Тен Хаг: «Футболистам нужно время, особенно таким молодым, как Хёйлунн и Гарначо»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о своей команде.

«Футболистам нужно время, особенно таким молодым футболистам, как Хёйлунн и Гарначо. Им нужно время, но также им нужна сильная команда вокруг.

Нам нужно было внести много изменений в наш игровой стиль, чтобы обслуживать атакующую часть команды. Когда это происходит, игроки могут прогрессировать очень быстро.

С самого начала я был уверен, что у них есть потенциал. Теперь речь идёт о том, чтобы продолжать двигаться вперёд и прогрессировать, сохраняя голод», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 11 февраля – против «Астон Виллы».