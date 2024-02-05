​«Астон Вилла» согласовала новый контракт с Бэйли

Вингер Леон Бэйли устно согласовал новый долгосрочный контракт с «Астон Виллой». Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Стоит сказать, что слухи стали связывать 26-летнего футболиста с топ-клубами Премьер-лиги. Впрочем, судя по всему, Бэйли не планирует менять клубную прописку в обозримом будущем.

В сезоне 2023/2024 Леон Бэйли провёл за «Астон Виллу» 31 матч. В них ямаец записал на свой счёт десять голов и девять результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бэйли в 30 миллионов евро.

На текущий момент «Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.