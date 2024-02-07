У тен Хага теперь будет меньше влияния на трансферы в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг потерял прежнее влияние при планировании трансферов. По информации от издания Metro, нидерландский специалист теперь будет меньше влиять на то, какие именно новички будут пополнять ряды команды. Такое решение вынесло новое руководство во главе с сэром Джимом Рэтклиффом.

Напомним, при тен Хаге «Манчестер Юнайтед» пригласил таких игроков, как Антони, Мэйсон Маунт, которые пока не могут заиграть на «Олд Траффорд». Владельцы недовольны некоторыми покупками Эрика, поэтому приняли решение взять инициативу в свои руки.

Отметим, что сейчас «Манчестер Юнайтед» находится на шестом месте в АПЛ.