Мерсон: «Хёйлунн станет суперзвездой»

Бывший английский футболист Пол Мерсон оценил перспективы нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хёйлунна.

21-летний датчанин продлил серию матчей с забитыми голами до пяти, поразив ворота «Астон Виллы» в воскресном поединке АПЛ. Встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 2:1.

«Хёйлунн – молодой парень, ему всего 21 год, он играет за один из крупнейших клубов мира. В футболе очень важна уверенность, и он мог бы распорядиться шансом совсем иначе, если бы сейчас было начало сезона. Думаю, он станет суперзвездой», – заявил телеэксперт Sky, выступая после матча.

В активе Расмуса Хёйлунна пять голов в 19 матчах АПЛ. В первых 14 поединках форвард не отличился ни разу.