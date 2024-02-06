Йорк: «Хёйлунну не у кого учиться в «Манчестер Юнайтед», мне его жаль»

Знаменитый экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался об игре Расмуса Хёйлунна.

Датский футболист не забил ни одного гола в первых 14 матчах за «красных дьяволов» в Премьер-лиге. В последнее время 21-летний форвард набрал впечатляющую форму: он поражает ворота в четырёх кряду поединках чемпионата, также в его активе две результативные передачи за этот период.

«Рядом с вами должны быть люди, на которых вы можете равняться. Как это делать? Например, наблюдая за ними во время тренировок, в матчах, находясь сред них. Сейчас Хёйлунну не у кого учиться, и мне жаль парня. Я рад, что он стал чаще забивать. Возможно, его это успокоило, но он ещё не достиг полной готовности. Я пока даже не распознал его сильных сторон», – сказал Йорк, выступая на Sky Sports.