​«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» в 40-й раз - это рекорд клуба в АПЛ

В Англии проходят матчи двадцать четвертого тура АПЛ, «Астон Вилла» проиграла в домашнем поединке «Манчестер Юнайтед». Как оказалось, это была сороковая победа «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги (то есть, начиная с 1992 года) над «Астон Виллой».

Ни одного другого соперника в рамках АПЛ «Манчестер Юнайтед» не обыгрывал чаще. Еще тринадцать матчей против бирмингемцев завершились вничью, а проиграл «Манчестер Юнайтед» лишь пять матчей

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с «Лутон Таун». Это случится восемнадцатого февраля.