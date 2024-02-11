Тен Хаг: «Майну может многому научиться у Каземиро»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что молодой воспитанник Кобби Майну может многому научиться у опорного полузащитника Каземиро. Напомним, опытный бразилец за свою карьеру пять раз побеждал в Лиге чемпионов в составе мадридского «Реала».

«Каземиро часто разговаривает с Майну. Я вижу это как на тренировках, так и в раздевалке. Конечно, Каземиро в первую очередь обращает внимание на свою игру, но он также хочет помочь Кобби. Майну может многому научиться, играя в паре с Каземиро. Кобби – очень обучаемый парень. Ему повезло, что у него есть такой опытный партнёр, у которого можно учиться», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.