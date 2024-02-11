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Тен Хаг: «Майну может многому научиться у Каземиро»

11 Февраля 2024 • 11:49 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
1 2.20 X 3.85 2 3.05
Через 7 ч. 15 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что молодой воспитанник Кобби Майну может многому научиться у опорного полузащитника Каземиро. Напомним, опытный бразилец за свою карьеру пять раз побеждал в Лиге чемпионов в составе мадридского «Реала».

«Каземиро часто разговаривает с Майну. Я вижу это как на тренировках, так и в раздевалке. Конечно, Каземиро в первую очередь обращает внимание на свою игру, но он также хочет помочь Кобби. Майну может многому научиться, играя в паре с Каземиро. Кобби – очень обучаемый парень. Ему повезло, что у него есть такой опытный партнёр, у которого можно учиться», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

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Манчестер Юнайтед Каземиро Эрик тен Хаг Кобби Майну ещё теги

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