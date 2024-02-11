«Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» озвучили составы на очный матч

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед».

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери включил в стартовый состав таких игроков: Мартинес, Кэш, Диего Карлос, Ленгле, Морено, Камара, Макгинн, Дуглас Луис, Рамси, Бэйли, Уоткинс.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких футболистов: Онана, Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Майну, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Матч «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ (46 очков), а «Манчестер Юнайтед» - шестое (38 очков).