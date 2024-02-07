«Манчестер Юнайтед» не будет значительно увеличивать зарплату Бруну Фернандешу

«Манчестер Юнайтед» не планирует существенно поднимать зарплату своему полузащитнику Бруну Фернандешу, несмотря на пристальный интерес к хавбеку со стороны клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщат Football Insider.

Ранее появилась информация, что португальский футболист может перебраться в саудовский «Аль-Хиляль».

В текущем сезоне 29-летний Фернандеш принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил семь мячей и записал на свой счет семь голевых передач.

Контракт полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеша в 70 миллионов евро.