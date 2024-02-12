​Тен Хаг удивил словами о возможностях «Манчестер Юнайтед»

Судя по откликам, футбольная Англия была удивлена словами Эрика тен Хага. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» был черечсур уверен в своей команде после воскресной победы над «Астон Виллой» (2:1). Тен Хаг считает, что в этом чемпионате «красные дьяволы» могли обыграть на выезде «Арсенал» (поражение 1:3) и «Ливерпуль» (ничья 0:0).

«Я думаю, что мы можем обыграть любого соперника. И дома, и на выезде. Нам нужно больше верить в себя в гостевых матчах. Мы могли победить на поле «Арсенала». И мы заслуживали там победы. Мы могли победить в гостях у «Ливерпуля». Всё дело в вере. Сегодня команда верила, поэтому добилась своего», - сказал тен Хаг журналистам.