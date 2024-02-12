Дуглас Луис объяснил своё празднование гола перед Онана

Дуглас Луис, полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» в воскресном матче против «Манчестер Юнайтед» на «Вилла Парке» оформил гол. Отпраздновал он его весьма скандально и не совсем вежливо – встал на колено перед Андре Онана и начал исполнять танцевальные движения плечами.

«Я в порядке, спасибо. Просто сейчас в Бразилии карнавал», - пишет Луис в одной известной соцсети, репостнув себе в профиль свою же фотографию.

Напомним, что несмотря на гол Луиса бирмингемцы проиграли МЮ дома (1:2) и второй раз за сезон АПЛ.

Ранее о праздновании бразильца «Виллы» в положительном ключе высказался Эрик тен Хаг, рулевой манкунианцев.