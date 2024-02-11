Голы Мактоминая принесли «Манчестер Юнайтед» 12 очков в АПЛ – лучший показатель

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай регулярно приносит команде очки своими голами.

Шотландец в фирменной манере принёс команде победу в матче с «Астон Виллой» (2:1), отличившись в концовке после выхода на замену. Как отмечает Opta, голы Мактоминая принесли «Манчестер Юнайтед» 12 очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги – лучший показатель. На второй строчке располагается Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» (10), замыкает тройку Доминик Соланке из «Борнмута» (9).

В активе Скотта Мактоминая семь забитых мячей в АПЛ-2023/24, четыре из них – после выходов на замену по ходу матчей.