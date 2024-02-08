«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по новому контракту с восходящей звездой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну в скором времени может подписать новый контракт с клубом.

18-летний игрок успешно зарекомендовал себя в первой команде «красных дьяволов» в текущем сезоне, став важным исполнителем для Эрика тен Хага. Как уже сообщалось ранее, клуб заинтересован в подписании нового долгосрочного договора с Майну, и теперь, по сведениям инсайдера Фабрицио Романо, работа над этим уже ведётся. Руководство «Манчестер Юнайтед» провело первоначальные переговоры с окружением хавбека. Футболиста видят важной частью долгосрочного проекта, также ему предложат значительное повышение к зарплате.

В активе Кобби Майну два забитых мяча в 16 матчах за основной состав манкунианцев во всех турнирах.