Тен Хаг: «Мы знаем, что можем снова обыграть «Астон Виллу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил шансы своей команды в предстоящем матче против «Астон Виллы».

Выездной для «красных дьяволов» поединок 24-го тура Премьер-лиги пройдёт 11 февраля.

«Мы знаем, что можем снова обыграть «Астон Виллу». Но это новая игра, новое испытание. Мы должны воспользоваться своими шансами», – приводит журналист Питер Смит слова нидерландского наставника.

Напомним, что предыдущая встреча «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы», прошедшая 26 декабря, завершилась волевой победой команды тен Хага со счётом 3:2. Решающий гол на 82-й минуте забил Расмус Хёйлунн.