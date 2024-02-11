Эмери – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Мы заслуживали большего»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери доволен игрой своей команды в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Бирмингемцы нанесли десять ударов в створ ворот Андре Онана, но забить смогли всего однажды. Победу гостям принёс Скотт Мактоминай, отличившийся на 86-й минуте.

«Мы полностью выполнили наш план – контролировали игру, избегали переходов, не позволили сопернику создать много моментов. К сожалению, мы не смогли реализовать несколько отличных шансов. Нам противостоял грозный «Манчестер Юнайтед». Трудно принять такой результат, но это футбол. Мы сыграли так, как и рассчитывали, и мы заслуживали большего», – поведал в послематчевом интервью Sky Sports Эмери.