Тен Хаг определился с главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на лето

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился приоритетной трансферной целью клуба на летнее окно. По информации от Daily Mirror, нидерландский специалист хочет заполучить в команду забивного форварда, который уже сделал себе имя в европейском топ-чемпионате.

Ранее «Манчестер Юнайтед» связывали с покупкой нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, у которого в контракте есть отступные в размере 130 миллионов евро. Правда, нигериец является главной целью лондонского «Челси».

Осимхен в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А отметился семью голами и двумя ассистами.