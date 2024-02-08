​Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на пресс-конференции в четверг дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Уан-Биссака сегодня тренировался, но не до конца. Я не знаю на текущий момент, каково его состояние. Надеюсь, что диагноз не такой уж плохой. Маунт и Маласиа не готовы», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее тен Хаг рассказал о травме защитника Лисандро Мартинеса. Аргентинец получил повреждение в прошлой игре против «Вест Хэма».

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт 11 февраля – против «Астон Виллы» на поле соперника.