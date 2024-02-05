​Названы сроки восстановления защитника «Манчестер Юнайтед» Мартинеса

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» на своём поле разгромил «Вест Хэм» со счётом 3:0. Неприятным моментом вечера для «красных дьяволов» стала травма Лисандро Мартинеса – защитника пришлось менять по ходу второго тайма.

Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, у Мартинеса выявили растяжение коллатеральной связки. Это хорошая новость, ведь изначально имелось подозрение на более сложный диагноз.

Мартинесу не обязательно делать операцию. Его восстановление займёт от полутора до двух месяцев.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт 11 февраля – против «Астон Виллы».