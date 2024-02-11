Тен Хаг – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Нам помог характер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды над «Астон Виллой» (2:1).

По ходу второго тайма «красные дьяволы» упустили преимущество, добытое усилиями Расмуса Хёйлунна на 17-й минуте, но всё же вырвали победу благодаря голу Скотта Мактоминая в концовке.

«Важнейшая победа. Мы достигли своей цели, и мне понравилось то, как мы это сделали. Особенно хороша была игра в первые 20 минут, когда мы всё контролировали.

При счёте 1:1 могло случиться что угодно, игра была очень интенсивной, футболисты начали уставать. Победить могла любая из команд – нам удалось это сделать благодаря нашему характеру, менталитету. Замены также сыграли свою роль. Скотт Мактоминай просто великолепен», – заявил в интервью Sky Sports тен Хаг.