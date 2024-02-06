Новый контракт Бэйли с «Астон Виллой» будет рассчитан до 2027 года

Стали известны детали нового контракта, который вскоре должен подписать вингер Леон Бэйли с бирмингемской «Астон Виллой». По информации от журналиста Фабрицио Романо, новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

Источник сообщает, что содержание контракта было проверено обеими сторонами. В ближайшие дни ямайский футболист должен поставить свою подпись под новым соглашением.

Напомним, 26-летний Бэйли в этом сезоне является одним из ключевых игроков «Астон Виллы». Ямаец отметился семью голами и шестью результативными передачами в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.