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Тащер Мактоминай снова в деле: «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Астон Виллой» на выезде

11 Февраля 2024 • 21:29 Комментировать (1)
Астон Вилла
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

В центральном матче 24-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» наведался в Бирмингем в гости к «Астон Вилле».

Протокол игры  
Астон Вилла1:2Манчестер Юнайтед
  17'Хёйлунн Расмус (0:1)
(1:1) Соарес Дуглас67'  
  86'Мактоминай Скотт (1:2)
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти  60'Карлос Диего СантосЛенгле Клеман  45'Морено Алекс 87' (Дзаньоло Николо ( 87') Камара Бубакар I 65' (Диаби Мусса ( 65'  71') Соарес ДугласБэйли Леон 73' (Тилеманс Юри ( 73') Макгинн Джон 87' (Динь Люка ( 87') Рамси ДжакобУоткинс Олли
Запасные: Хейден КейнРоджерс МорганОльсен РобинИроэгбунам ТимТоррес Пау II
Онана АндреДалот ДиогуМагуайр ГарриВаран РафаэльШоу Люк 46' (Линделоф Виктор ( 46') Майну Кобби  45' 90' (Амрабат Софьян ( 90') Каземиро Карлос  37'Гарначо АлехандроФернандеш БрунуРэшфорд Маркус 73' (Мактоминай Скотт ( 73') Хёйлунн Расмус 90' (Эванс Джонни ( 90')
Запасные: Диалло АмадАнтониБайиндыр АлтайФорсон ОмариЭриксен Кристиан
11 февраля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

«Астон Вилла» недавно утратила свой шарм в том, что касается домашних матчей. То была у команды Унаи Эмери впечатляющая серия в родных стенах, но теперь её нет. В конце января «львы» на «Вилла Парк» потерпели поражение в рамках АПЛ от «Ньюкасла», а через неделю на той же арене пострадали в переигровочном матче Кубка Англии от «Челси».

«Манчестер Юнайтед» в предыдущих трёх матчах во всех турнирах радовал своих болельщиков. Да, с «Вулверхэмптоном» выдалось валидольно, но успех там всё равно был на стороне «красных дьяволов». Кроме того – победы в Кубке Англии над «Ньюпортом» и в чемпионате над «Вест Хэмом». Одиннадцать забитых мячей в этих трёх матчах. Пропущенных – пять.

Поначалу «Астон Вилла» держала мяч, но с десятой минуты гости перехватили инициативу и стали поддавливать хозяев. Визитёры заработали три угловых, непросто было «вилланам» обороняться. В арсенале манкунианев имелся и вариант с дальними ударами. Гарначо получил мяч на правом фланге, сместился к центру и разрядил пушку в ближний угол – немного не попал в створ.

На семнадцатой минуте ворота бирмингемцев оказались вскрыты. Бруну Фернандеш подал корнер с правого края, Магуайр головой скинул, а Хёйлунн примерно с линии вратарской влёт переправил мяч в сетку (0:1). А вы удивлялись, зачем тен Хаг выпускает Магуайра. Кстати, незадолго до гола у Хёйлунна уже был подобный момент – тогда защитник всё-таки заблокировал его попытку.

«Астон Вилла» предприняла заметные усилия, чтобы вскорости отыграться. Леон Бэйли с правого полуфланга из-под Люка Шоу закрутил мяч левее дальней штанги. Потом Онана немного напортачил с выходом, однако вернулся назад и отразил дальний удар Макгинна. Чуть позже тот проникающим пасом выводил Уоткинса – Онана ценой локальной травмы и без фола совершил сэйв.

Вскоре визитёры снова допустили момент в зоне левого инсайда, если смотреть со стороны «Виллы». Это Рамси получил пас от Морено и пробил мимо дальнего угла. Далее до перерыва игра протекала довольно спокойно, а в начале второго тайма команды обменялись моментами. Рэшфорд разворотом освободился от опеки и несильно пробил в руки Мартинеса. Уоткинс резко ударил после прострела справа от Кэша, а Онана успел выставить руку.

В середине второй половины встречи «Юнайтед» всё же дрогнул. После подачи с углового удар Ленгле с близкого расстояния потащил Онана. Мяч пришёл направо к Бэйли, который запустил его к ближней штанге, а Дуглас Соарес откликнулся на рикошет и поразил цель (1:1). Могли «вилланы» выходить вперёд, и мог Гарначо использовать один из двух шансов, но получился другой сценарий.

Тен Хаг выпустил на замену Мактоминая, чтобы тот решил игру в концовке, как он умеет. Скотт именно так и сделал, головой превратив в гол подачу справа от Далота (1:2). «Манчестер Юнайтед» привычно с проблемами вырвал себе победу. Она четвёртая подряд для «красных дьяволов» во всех турнирах. Отставание «МЮ» от идущей пятой в АПЛ «Астон Виллы» сократилось до пяти баллов. Команда Эмери проиграла третий кряду матч в родных стенах с учётом Кубка.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1) Все комментарии
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snk6565
11 Февраля 2024 в 21:37
Очередной матч с провальной тактикой лысого шарлатана...пропусти второй и было бы уже не спастись...но опять Скотти тащит нас дальше и давно уже стоило подумать о переводе его в нападение вместо "вечно перспективного" (как же он уже достал)...очередные три очка, которые не пахнут, если не принюхиваться
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