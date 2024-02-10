Диалло: «Надеюсь, скоро забью свой второй гол за «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло ждёт шанса проявить себя в команде Эрика тен Хага.

Ивуариец принадлежит «красным дьяволам» с начала 2021 года, однако за всё это время провёл только десять матчей за основную команду. Свой первый и на данный момент единственный гол в цветах манкунианцев игрок забил в поединке Лиги Европы против «Милана», который прошёл в марте 2021 года.

«Когда я забил «Милану», на «Олд Траффорд» не было болельщиков из-за ограничений. Сейчас болельщики на месте, и я хочу снова забить. Я бы предпочёл, чтобы это был победный гол в нашем домашнем матче. Мне нравится праздновать с фанатами», – передаёт UtdDistrict слова Диалло.