Эриксен не покинет «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен останется в клубе. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 31-летний хавбек доиграет остаток сезона в стане «красных дьяволов», несмотря на интерес со стороны «Галатасарая».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет арендовать Эриксена у «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне датчанин выходил на поле в 19 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча и двух голевых передач.

Контракт Эриксена с клубом рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.