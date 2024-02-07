Гранд АПЛ поспорит с «Ювентусом» за Копмейнерса

Полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс интересен европейским топ-клубам.

Как неоднократно сообщали итальянские СМИ, «Ювентус» уже обозначил нидерландца в качестве одной из главных трансферных целей на предстоящее лето. Эту информацию подтвердил известный инсайдер Николо Скира, добавивший также, что на 25-летнего хавбека есть спрос и в Англии – он интересен «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.

Тён Копмейнерс перебрался в «Аталанту» из нидерландского АЗ в 2021 году. В активе футболиста 21 забитый мяч и 12 результативных пасов в 104 поединках за коллектив из Бергамо во всех турнирах.