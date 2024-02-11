Мактоминай – лидер АПЛ по голам после выходов на замену

Гол полузащитника Скотта Мактоминая принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Виллой» в выездном матче Премьер-лиги (2:1).

Шотландец появился на поле на 73-й минуте, заменив Маркуса Рэшфорда, а уже на 86-й поразил ворота соперников. Как сообщает Opta, именно Мактоминай (наряду с Жоао Педро из «Брайтона») лидирует в Премьер-лиге по голам после выходов на замену в текущем сезоне – четыре.

В общей сложности на счету хавбека «Манчестер Юнайтед» уже семь голов в нынешнем розыгрыше АПЛ – больше, чем за три предыдущие кампании вместе взятые (шесть).

«Красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата. Свой следующий матч команда проведёт 18 февраля – соперником будет «Лутон Таун».