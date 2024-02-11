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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Саутгейта освистали на матче АПЛ

11 Февраля 2024 • 20:04 Комментировать
Астон Вилла
0:1
Манчестер Юнайтед
1 2.20 X 3.85 2 3.05
1-й тайм

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге встречаются «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». На игре в Бирмингеме присутствует главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. В момент, когда специалиста показали на табло «Вилла Парк», с трибун начал доноситься свист. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Джейкоб Тансуэлл.

По какой причине фанаты в Бирмингеме освистали Саутгейта, непонятно. Летом под руководством специалиста сборная Англии выступит на чемпионате Европы в Германии.

Следить за матчем между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.

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