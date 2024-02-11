​Саутгейта освистали на матче АПЛ

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге встречаются «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». На игре в Бирмингеме присутствует главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. В момент, когда специалиста показали на табло «Вилла Парк», с трибун начал доноситься свист. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Джейкоб Тансуэлл.

По какой причине фанаты в Бирмингеме освистали Саутгейта, непонятно. Летом под руководством специалиста сборная Англии выступит на чемпионате Европы в Германии.

Следить за матчем между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.