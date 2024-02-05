В «Манчестер Юнайтед» ещё не решили, есть ли у Эрика тен Хага будущее в клубе.

Представители клуба недавно связались с Антонио Конте и Хуленом Лопетеги, сообщает Caughtoffside. По данным источника, новые владельцы «Манчестер Юнайтед» не планируют менять тен Хага в ближайшее время, однако долгосрочные перспективы нидерландца остаются неопределёнными. Вероятно, вопрос будет решаться по окончании сезона.

Напомним, что Антонио Конте остаётся безработным с момента ухода из «Тоттенхэма» весной прошлого года. На итальянского специалиста, по слухам, также претендует «Милан».

Хулен Лопетеги покинул «Вулверхэмптон» прямо перед стартом текущего розыгрыша АПЛ. Испанец возглавлял «волков» с ноября 2022 года.