Защитник «Эвертона» – одна из главных целей «Манчестер Юнайтед» на лето

Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брентуэйт может пополнить ряды «Манчестер Юнайтед» грядущим летом.

«Красные дьяволы» давно фигурируют в числе главных претендентов на молодого игрока «ирисок», но до конкретных переговоров пока не доходило. Как сообщает Sky Sports, новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф определил Брентуэйта в качестве одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно. Отмечается, что бизнесмен намерен омолодить состав команды, и 21-летний англичанин соответствует всем требованиям.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джерреда Брентуэйнта в 25 млн евро. Футболист отметился одним забитым мячом, сыграв 26 матчей за «Эвертон» в текущем сезоне.