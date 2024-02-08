​Тен Хаг высказался о потере Мартинеса

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о травме защитника Лисандро Мартинеса, полученной в матче против «Вест Хэма».

«Конечно, это неудача. Лича вернулся, и вы видели, какой вклад он вносит, когда играет. Это большая неудача, Лича очень разочарован, но он боец. Он вернётся, станет сильнее и будет играть до конца сезона.

Мы должны заменить его. У нас есть футболисты, которые способны действовать на месте Мартинеса», - сказал тен Хаг на пресс-конференции в четверг.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 11 февраля, - против «Астон Виллы» на выезде.