«Манчестер Юнайтед» впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд

«Манчестер Юнайтед» продолжил череду удачных результатов, одержав победу над «Астон Виллой» (2:1).

Команда Эрика тен Хага добыла три очка в гостевом поединке 24-го тура Премьер-лиги благодаря голу Скотта Мактоминая, забитому на 86-й минуте. Для «красных дьяволов» это уже четвёртая победа кряду во всех турнирах – самая длительная выигрышная серия в сезоне. Ранее манкунианцы обыграли «Вест Хэм» (3:0), «Вулверхэмптон» (4:3) и «Ньюпорт» (Кубок Англии, 4:2).

«Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 41 набранным очком, отставая от всё той же «Астон Виллы», занимающей пятое место, на пять баллов.