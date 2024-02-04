Эмери: «Прогресс Тилеманса остановился после травмы, но сейчас он снова хорошо играет»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери отметил прогресс полузащитника Юри Тилеманса, который присоединился к команде летом на правах свободного агента.

«Его адаптация проходит фантастически. У Юри была травма, которая остановила его прогресс, но сейчас Тилеманс вновь демонстрирует хорошую игру. Надеюсь, мы сможем увидеть его лучшую версию в будущем», – сказал Эмери на пресс-конференции.

Напомним, пару лет назад Тилеманса связывали с переходом в лондонский «Арсенал», но «Лестер» не стал отпускать талантливого бельгийца. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Юри отметился одним голом и тремя ассистами.