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Эмери: «Прогресс Тилеманса остановился после травмы, но сейчас он снова хорошо играет»

04 Февраля 2024 • 12:01 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
11.02 19:30

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери отметил прогресс полузащитника Юри Тилеманса, который присоединился к команде летом на правах свободного агента.

«Его адаптация проходит фантастически. У Юри была травма, которая остановила его прогресс, но сейчас Тилеманс вновь демонстрирует хорошую игру. Надеюсь, мы сможем увидеть его лучшую версию в будущем», – сказал Эмери на пресс-конференции.

Напомним, пару лет назад Тилеманса связывали с переходом в лондонский «Арсенал», но «Лестер» не стал отпускать талантливого бельгийца. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Юри отметился одним голом и тремя ассистами.

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