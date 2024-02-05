Тен Хаг чувствует недоверие со стороны новых владельцев «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пока не может поладить с новыми владельцами клуба. По информации от инсайдера Саймона Муллока, нидерландский специалист чувствует недоверие со стороны руководства.

Если верить источнику, тен Хага очень расстроил тот факт, что владельцы проигнорировали его просьбу купить нового нападающего в январское трансферное окно. У Эрика есть опасения, что руководство не рассчитывает на него в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что тен Хаг может покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Сейчас команда занимает шестое место в Английской премьер-лиге.