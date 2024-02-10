Тен Хаг хочет видеть де Йонга в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вновь интересен «Манчестер Юнайтед».

Слухи о возможном переходе нидерландца в стан «красных дьяволов» были одной из самых обсуждаемых тем в мировом футболе летом 2022 года, однако хавбек так и не покинул «Барселону». Теперь сага может возобновиться: недавно в СМИ появились известия о том, что каталонский гранд открыт для продажи де Йонга грядущим летом.

По данным Sport Witness, «Манчестер Юнайтед» готов поучаствовать в гонке за 26-летним футболистом, если тот в самом деле будет доступен. Рулевой Эрик тен Хаг по-прежнему мечтает видеть Френки в своей команде, и окружение игрока об этом знает.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость де Йонга в 80 млн евро.