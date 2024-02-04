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«ПСЖ» не претендует на Рэшфорда

04 Февраля 2024 • 22:43 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
10.02 23:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не интересует «Пари Сен-Жермен».

Согласно недавним сообщениям, англичанин рассматривается парижанами как один из вероятных сменщиков Килиана Мбаппе, который, как ожидается, летом перейдёт в мадридский «Реал». В Англии эту информацию не подтверждают: по сведениям журналиста Джейсона Бёрта, «ПСЖ» не проявляет интереса к Рэшфорду, несмотря на слухи.

В числе потенциальных трансферных целей гранда Лиги 1 фигурируют Рафаэл Леау из «Милана» и Виктор Осимхен из «Наполи».

Контракт Маркуса Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2028 года.

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