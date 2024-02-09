«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить центр обороны грядущим летом.

В списке интересов «красных дьяволов» на следующее трансферное окно значатся Антониу Силва («Бенфика»), Лени Йоро («Лилль») и Жан-Клер Тодибо («Ницца»), докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Проблемой в вопросе подписания каждого из трёх центрбеков может стать не только высокая стоимость, но и конкуренция со стороны других грандов европейского футбола.

Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего Силву в 45 млн евро, в то время как 18-летний Йоро и 24-летний Тодибо, по версии экспертов портала, стоят 25 и 35 млн евро соответственно.