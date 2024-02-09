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«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам

09 Февраля 2024 • 02:54 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
1 1.60 X 4.20 2 5.40
10.02 23:00

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить центр обороны грядущим летом.

В списке интересов «красных дьяволов» на следующее трансферное окно значатся Антониу Силва («Бенфика»), Лени Йоро («Лилль») и Жан-Клер Тодибо («Ницца»), докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Проблемой в вопросе подписания каждого из трёх центрбеков может стать не только высокая стоимость, но и конкуренция со стороны других грандов европейского футбола.

Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего Силву в 45 млн евро, в то время как 18-летний Йоро и 24-летний Тодибо, по версии экспертов портала, стоят 25 и 35 млн евро соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ницца Лилль Манчестер Юнайтед Жан-Клер Тодибо Антониу Силва трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги

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