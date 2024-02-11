Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Терри: «Онана действует мне на нервы»

11 Февраля 2024 • 21:22 Комментировать
Астон Вилла
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший защитник «Челси» Джон Терри признался, что его раздражает манера игры голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

«Онана действует мне на нервы. Он замедляет игру, прежде чем отдать мяч. Просто поймай его и оставайся в своей штрафной», – заявил легендарный английский экс-футболист во время матча «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» вышли вперёд на 17-й минуте усилиями Расмуса Хёйлунна, а на 67-й хозяева поля сравняли счёт – ворота Онана поразил Дуглас Луис. В концовке встречи Скотт Мактоминай вернул преимущество команде Эрика тен Хага – 2:1.

Андре Онана выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года. Камерунец был куплен у миланского «Интера».

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джон Терри Андре Онана ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Февраля
21:38
«Манчестер Юнайтед» впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд
21:29
Тащер Мактоминай снова в деле: «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Астон Виллой» на выезде 1
21:22
Терри: «Онана действует мне на нервы»
20:30
Хёйлунн – второй самый молодой игрок, забивший в пяти матчах АПЛ кряду
19:00
«Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
18:33
«Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» озвучили составы на очный матч
14:25
«Брайтон» готов продать Митому, 3 топ-клуба АПЛ и «Барселона» поспорят за японца
12:10
Тодибо летом может оказаться в АПЛ, француз интересен двум клубам
11:49
Тен Хаг: «Майну может многому научиться у Каземиро»
02:09
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10 Февраля
22:17
Ставка и прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед чемпионата Англии – 11 февраля 2024
15:43
Прогноз и ставка от Дениса Казанского на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед АПЛ – 11 февраля 2024
13:14
Актуальный прогноз и ставка на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед АПЛ — 11 февраля 2024
03:12
Саутгейт оценил игру Майну
01:48
Диалло: «Лисандро Мартинес – фантастический человек, он очень помог мне»
00:52
Тен Хаг хочет видеть де Йонга в «Манчестер Юнайтед»
00:27
Диалло: «Надеюсь, скоро забью свой второй гол за «Манчестер Юнайтед»
09 Февраля
23:25
Прогноз на точный счёт матча Астон Вилла — Манчестер Юнайтед АПЛ — 11 февраля 2024
18:30
​Эмери: «Игра против «Манчестер Юнайтед» – это игра на шесть очков»
02:54
«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам
02:17
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу 1
08 Февраля
23:17
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по новому контракту с восходящей звездой
22:12
Тен Хаг: «Мы знаем, что можем снова обыграть «Астон Виллу»
18:44
​Тен Хаг: «Футболистам нужно время, особенно таким молодым, как Хёйлунн и Гарначо»
18:29
​Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»
18:22
​Тен Хаг высказался о потере Мартинеса
18:10
​Тен Хаг: «Каждая игра – финал»
18:05
​У тен Хага спросили о будущем Эванса и Варана
15:50
«Бавария» и два английских клуба поспорят за Дюмфриса
15:33
Тен Хаг определился с главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на лето
15:19
Швайнштайгер: «Думаю, Хаби Алонсо мечтает о том, чтобы возглавить «Ливерпуль»
07 Февраля
13:06
У тен Хага теперь будет меньше влияния на трансферы в «Манчестер Юнайтед»
12:29
Эриксен не покинет «Манчестер Юнайтед»
12:17
«Манчестер Юнайтед» не будет значительно увеличивать зарплату Бруну Фернандешу
02:29
Гранд АПЛ поспорит с «Ювентусом» за Копмейнерса
00:42
Защитник «Эвертона» – одна из главных целей «Манчестер Юнайтед» на лето
06 Февраля
21:19
Йорк: «Хёйлунну не у кого учиться в «Манчестер Юнайтед», мне его жаль»
11:50
Новый контракт Бэйли с «Астон Виллой» будет рассчитан до 2027 года
05 Февраля
18:54
​Названы сроки восстановления защитника «Манчестер Юнайтед» Мартинеса
17:57
​«Астон Вилла» согласовала новый контракт с Бэйли
12:49
Тен Хаг чувствует недоверие со стороны новых владельцев «Манчестер Юнайтед»
00:52
«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух тренеров на замену тен Хагу
04 Февраля
22:43
«ПСЖ» не претендует на Рэшфорда
13:07
Спортивный директор «Боруссии» Кель оценил шансы выкупить Санчо и Матсена
12:01
Эмери: «Прогресс Тилеманса остановился после травмы, но сейчас он снова хорошо играет»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне» Анчелотти отреагировал на заявление матери Крооса Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех Роналду проиграл первый матч в 39 лет: «Аль-Наср» опять получил урок от «Аль-Хиляля»
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Арсенал Арсенал
0
6
4.70 3.95 1.65
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1
2
2.06 3.70 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Февраля
21:48 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай – лидер АПЛ по голам после выходов на замену
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд
21:22 · Англия. Премьер-лига
Терри: «Онана действует мне на нервы»
21:11 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера
21:02 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Райс очень любит «Вест Хэм», для него это был особенный матч»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Магальянс – второй самый результативный центральный защитник «Арсенала» в АПЛ за всю историю
20:30 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн – второй самый молодой игрок, забивший в пяти матчах АПЛ кряду
20:15 · Англия. Премьер-лига
​«Здорово войти в историю»: Артета высказался после победы 6:0
20:10 · Англия. Премьер-лига
​Мойес прокомментировал поражение 0:6
20:04 · Англия. Премьер-лига
​Саутгейта освистали на матче АПЛ
19:25 · Англия. Премьер-лига
​Две гостевые победы с разницей в 6+ голов – в топ-лиге Англии такого не было 64 года
19:19 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» установил рекорд, выиграв дерби со счётом 6:0
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
18:54 · Англия. Премьер-лига
Команда Мойеса пропустила дома 6 голов второй раз в истории АПЛ 1
18:46 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Вест Хэма» массово ушли со стадиона в перерыве матча с «Арсеналом»
Все новости
Рекомендуем