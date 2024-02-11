Терри: «Онана действует мне на нервы»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри признался, что его раздражает манера игры голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

«Онана действует мне на нервы. Он замедляет игру, прежде чем отдать мяч. Просто поймай его и оставайся в своей штрафной», – заявил легендарный английский экс-футболист во время матча «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» вышли вперёд на 17-й минуте усилиями Расмуса Хёйлунна, а на 67-й хозяева поля сравняли счёт – ворота Онана поразил Дуглас Луис. В концовке встречи Скотт Мактоминай вернул преимущество команде Эрика тен Хага – 2:1.

Андре Онана выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года. Камерунец был куплен у миланского «Интера».