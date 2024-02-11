Рой Кин оценил игру Хёйлунна

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о выступлении нападающего Расмуса Хёйлунна в последних матчах.

21-летний игрок поразил ворота «Астон Виллы» в воскресном поединке АПЛ (2:1). Датчанин отличается уже в пяти поединках чемпионата кряду.

«Я верю, что каждый раз, выходя на поле, он думает: «Я намерен забить гол за «Манчестер Юнайтед». Он набрал хорошую форму. Тренер был вынужден рассчитывать на него в каждом матче, и это дало результат.

Сейчас Расмус в огне, ему потребовалось несколько месяцев, чтобы достичь этого. Он наконец-то освоился и стал уверенным в себе», – заявил Кин, выступая на Sky.