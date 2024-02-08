​Тен Хаг: «Каждая игра – финал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался в преддверии гостевого матча Премьер-лиги против «Астон Виллы».

Матч между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед» стартует 11 февраля в 19:30 по московскому времени.

«С начала января я говорю команде, что теперь каждая игра для нас является финалом. Таким был наш подход к «Вест Хэму»: это был вызов и финал. Теперь мы так будем подходить к каждому матчу», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

Добавим, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.