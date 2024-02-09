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​Эмери: «Игра против «Манчестер Юнайтед» – это игра на шесть очков»

09 Февраля 2024 • 18:30 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
1 2.18 X 3.80 2 3.00
11.02 19:30

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался перед домашним матчем Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг сказал, что эта игра, как финал? Наша главная цель – стабильность в Премьер-лиге. Мы стараемся стабильно добиваться успеха. Каждый матч, конечно, особенный. Воскресный матч очень важен. Игра против «Манчестер Юнайтед» – это игра на шесть очков», - сказал Эмери в ходе пресс-конференции.

На текущий момент «Астон Вилла» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место (46 очков), а «Манчестер Юнайтед» - шестое (38 очков).

Матч «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» стартует 11 февраля в 19:30 по московскому времени.

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