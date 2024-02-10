Саутгейт оценил игру Майну

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о выступлении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.

Согласно распространённому в Англии мнению, 18-летний футболист заслуживает приглашения в ряды национальной команды на следующий сбор.

«Майну играет потрясающе, но я не уверен, что он будет именно опорным полузащитником как таковым. Старт его карьеры сложился замечательно, будет интересно следить за его дальнейшим развитием», – заявил в интервью английским СМИ Саутгейт.

В активе Кобби Майну два забитых мяча в 13 матчах за первую команду «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.