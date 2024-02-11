Хёйлунн – второй самый молодой игрок, забивший в пяти матчах АПЛ кряду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн продлил собственную результативную серию.

Датчанин открыл счёт в поединке против «Астон Виллы», поразив ворота на 17-й минуте. Согласно сведениям Opta, Хёйлунн стал вторым в истории самым молодым игроком, забившим в пяти подряд матчах Премьер-лиги, – 21 год и 7 дней. Рекорд принадлежит бывшему французскому форварду Николя Анелька, который забил в пяти поединках кряду в 19-летнем возрасте (1998 год), выступая за лондонский «Арсенал».

Следить за событиями второго тайма матча «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.