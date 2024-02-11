Мактоминай – о победном голе: «Я не принимаю это на свой счёт»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай побеседовал с журналистами после победы над «Астон Виллой».

Шотландский футболист отличился на 86-й минуте, что позволило «красным дьяволам» вырвать победу (2:1).

«Мы хорошо начали, но «Астон Вилла» – отличная команда. Соперник вернулся в игру и создал нам проблемы. Наши защитники – особенно Гарри Магуайр и Рафаэль Варан – сегодня были очень хороши. Отличное выступление и заслуженная победа.

Победный гол? Я не принимаю это на свой счёт. Я просто хочу выходить на поле и делать всё возможное, пока нахожусь в хорошей форме. Надеюсь, это будет продолжаться как можно дольше», – сказал в интервью Sky Sports Мактоминай.