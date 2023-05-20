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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в гостях переборол «Борнмут» и почти гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

20 Мая 2023 • 18:57 Комментировать
Борнмут
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч 37-го тура АПЛ состоялся 20 мая на стадионе «Виталити».

Протокол игры  
Борнмут0:1Манчестер Юнайтед
  9'Каземиро Карлос (0:1)
Нето МурараСмит Адам 66' (Винья Матиас ( 66') Забарный ИльяСенеси МаркосКелли ЛлойдКук Льюис  70'Хефферсон ЛермаБрукс Дэвид 56' (Мур Киффер ( 56') Кристи Райан 66' (Уттара Данго ( 66') Энтони ДжейдонСоланке Доминик
Запасные: Траверс МаркСтивенс ДжекСтэйси ДжекМефам КрисDaniel Adu-Adjei
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронВаран РафаэльЛинделоф ВикторШоу ЛюкКаземиро КарлосЭриксен Кристиан 86' (Мактоминай Скотт ( 86') Антони 86' (Фред Сантос ( 86') Фернандеш БрунуСанчо Джедон 72' (Гарначо Алехандро ( 72') Марсьяль Антони 57' (Вегхорст Ваут ( 57')
Запасные: Рэшфорд МаркусМагуайр ГарриПельистри ФакундоБатлэнд ДжекМаласиа ТиреллДалот Диогу
20 мая. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

На «Виталити» «красные дьяволы» приехали без травмированных Мартинеса, Забитцера и Рэшфорда (это из значимых потерь), поэтому атакующая группа не притерпела изменений с прошлого тура: Эриксен и Каземиро отвечали за центральную ось, а Санчо, Антони, капитан Бруну Фернандеш и Марсьяль пытались взломать оборону «Борнмута».

И даже удивительно, что без атакующей группы «МЮ» соорудил быстрый гол. Кристиан Эриксен получил мяч в левом полуфланге и увидел рывок Каземиро на ближний угол вратарской, своевременно забросив мяч. Сенеси оказался вроде был первым, но толком выбить его не сумел, а вот бразилец с лёту пробил очень точно – 0:1. И после этого игра потухла. «Манчестер Юнайтед» будто принялся оберегать добытый перевес, а «Борнмут» мучился в атаках.

Соланке получи мяч на левом краю штрафной площади, развернулся и из-под защитника пробил - Де Хеа парировал в падении, добить не дали. Собственно, этот полумомент можно назвать единственным шансом «Борнмута». Уже во втором тайме случится удар Брукса. После передачи Кристи Дэвид ворвётся в штрафную площадь и пальнёт под перекладину, но и тут выручит Давид Де Хеа. А что «Манчестер Юнайтед», спросите вы? В это время «дьяволы» выглядели очень пассивно.

Только после часа игры чуть приободрились «дьяволы», почувствовав неладное. Справа пошла подача, Сенеси выиграл верх, но скинул точно на Эриксена. Кристиан мог записать свою фамилию за одноклубником Каземиро, но с ходу пробил точно в руки Нето. Затем и Забарный сыграл за голкипера. Опять же прострел пошёл справа, после активности Санчо завершал атаку Бруну Фернандеш, но попал в ногу защитнику, а голкиперу вступать в дело не пришлось.

Мог нервной концовки избежать «МЮ», но Бруну слегка не додал силы. От левого угла поля Эриксен подал на ближний угол штрафной площади, откуда выбил Мур ближе к центру. Набежал туда Фернандеш и пальнул в касание, но Нето парировал у самой «девятки».

Главным событием стала не столько победа «Манчестер Юнайтед» на «Виталити», сколько ничья «Ливерпуля» в игре против «Астон Виллы». «Красные» практически потеряли математические шансы на Лигу чемпионов, а значит, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» уже могут праздновать попадание в главный клубный турнир Европы в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Борнмут
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