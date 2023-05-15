Что будет с «Манчестер Юнайтед» в случае непопадания в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» забуксовал на финише сезона и рискует выпасть из топ-4 и потерять место в Лиге чемпионов на следующий розыгрыш турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как это скажется на «красных дьяволах».

Ещё месяц назад не было сомнений, что «Манчестер Юнайтед» вернётся в Лигу чемпионов. Более того, подопечные Эрика тен Хага выглядели едва ли не фаворитами на третью строчку. Однако в последнее время «красные дьяволы» забуксовали. В последних 9 матчах во всех турнирах они выиграли лишь трижды. Правда, все виктории были в рамках Премьер-лиги и пришлись они на шесть поединков. В итоге преимущество над «Ливерпулем» сократилось до четырёх баллов. При этом подопечные тен Хага очевидно попали в кризис, так что нет уверенности, что этого хватит.

Непопадание в Лигу чемпионов станет серьёзным ударом для «МЮ», ведь оно повлечёт за собой сразу несколько негативных последствий, которые могут ударить по перспективам команды в следующем сезоне.

Самое очевидное – это потеря денег. Участие в Лиге чемпионов принесёт «МЮ» примерно на 70 миллионов евро больше, чем Лига Европы. Конечно, это примерно 10% от бюджета клуба, но всё же сумма значительная. За 70 миллионов евро можно купить ещё одного игрока высокого уровня, а «красным дьяволам» нужно будет летом потратиться на нового нападающего, не помешали бы полузащитник и, возможно, вратарь.

Непопадание в Лигу чемпионов позволит клубу немного сэкономить на зарплатах. По данным прессы, в контрактах лидеров «МЮ» прописан механизм снижения окладов на 25% в случае неучастия в главном еврокубке. С финансовой точки зрения, это хорошо. Однако это едва ли понравится самим футболистам. В этом случае можно ожидать, что кто-то задумается о смене команде, чтобы оказаться там, где Лига чемпионов будет. В конце концов это вопрос не только денег, но и престижа. Едва ли Каземиро, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд, Рафаэль Варан будут рады второй год подряд остаться без Лиги чемпионов.

Если уж говорить про того же Рэшфорда, то второй сезон без Лиги чемпионов может стать проблемой в вопросе продления его контракта. У лидера атак «красных дьяволов» остался год по текущему контракту. Захочет ли он связывать себя долгосрочными отношениями с командой, чьи перспективы не так радужны?

Отсутствие Лиги чемпионов усложнит и трансферную кампанию «МЮ». Дело даже не только в деньгах, которые клуб не заработает. Например, активно ходят разговоры, что «красные дьяволы» пытаются заполучить Гарри Кейна. Однако у форварда мотивация уйти из «Тоттенхэма» заключается в том, чтобы оказаться в команде, которая будет бороться за трофеи, играть в лучших турнирах. Без Лиги чемпионов «МЮ» не выглядит более привлекательным проектом, чем сами «шпоры». Другой претендент – Виктор Осимхен – тоже может засомневаться в переезде на «Олд Траффорд». С «Наполи» его точно ждёт главный еврокубок, им интересуются «Бавария» и «ПСЖ», которые мечтают выиграть турнир. На их фоне «МЮ» потеряет привлекательность.

В итоге «красные дьяволы» могут попасть в опасную ловушку. Без Лиги чемпионов заманить Кейна или Осимхена можно будет только деньгами, что вряд ли обрадует руководство. Если же их заполучить не получится, то придётся брать игроков ниже уровнем – условного Джонатана Дэвида или Никласа Фуллькруга. Однако в этом случае «МЮ» просто получит менее сильного форварда, что может помешать в следующем году попасть в ту же Лигу чемпионов.

Кроме того, вылет из топ-4, тем более в ситуации, если клуб упустит это место, имев солидное преимущество, создаст дополнительное давление на Эрика тен Хага. Нидерландский наставник, казалось, поставил команду на правильные рельсы. Однако вылет из Лиги Европы, потеря места в Лиге чемпионов и вероятное поражение в финале Кубка Англии (обыграть нынешний «Манчестер Сити» будет невероятно сложно) могут повесить на тренера ярлык «лузера». Английские СМИ оказывают невероятное давление и тен Хага легко могут разнести.

Не забудем, что владельцы «МЮ» семья Глэйзеров ведут переговоры о продаже клуба. Потеря финансов, удар по репутации клуба, не участвующего в Лиге чемпионов, могут затянуть процесс обсуждения сделки или снизить стоимость актива. В этом случае их гнев может ударить как раз по тен Хагу.

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В общем, «Манчестер Юнайтед» ждёт жаркая концовка, и неудача может стать очень болезненной.