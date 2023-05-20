«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Гравенберху

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется полузащитником «Баварии» Райаном Гравенберхом. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «красные дьяволы» попытаются провернуть трансфер нидерландца, если футболист будет доступен на рынке в ближайшее межсезонье.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел забрать с собой Гравенберха из «Аякса» на «Олд Траффорд» ещё прошлым летом, но футболист выбрал «Баварию», о чём уже успел пожалеть. Нидерландцу не дают регулярную игровую практику в Мюнхене, что, безусловно, тревожит Райана.

Если «Бавария» согласится продать Гравенберха, «Манчестер Юнайтед» придётся побороться за трансфер с другим английским клубом – «Ливерпулем».