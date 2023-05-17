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Болт назвал самого быстрого игрока «Манчестер Юнайтед»

17 Мая 2023 • 20:59 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
1 5.90 X 4.70 2 1.50
20.05 17:00

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике и давний фанат «Манчестер Юнайтед» Усэйн Болт назвал самого быстрого игрока манкунианцев. На коротких дистанциях, полагает Болт, этот футболист вполне мог бы его опередить.

«Я думаю, это Рэши (Маркус Рэшфорд – Ред.), он мог бы опередить меня на дистанции в 20, а может и 30 метров. Но не более того», - цитирует Болта пресс-служба «МЮ».

В текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина 29 голов и 11 ассистов за свой клуб во всех четырёх официальных турнирах. Ранее бомбардир восстановился от травмы и может помочь команде в конце сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Усэйн Болт Маркус Рэшфорд
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БОРНМУТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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