Болт назвал самого быстрого игрока «Манчестер Юнайтед»

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике и давний фанат «Манчестер Юнайтед» Усэйн Болт назвал самого быстрого игрока манкунианцев. На коротких дистанциях, полагает Болт, этот футболист вполне мог бы его опередить.

«Я думаю, это Рэши (Маркус Рэшфорд – Ред.), он мог бы опередить меня на дистанции в 20, а может и 30 метров. Но не более того», - цитирует Болта пресс-служба «МЮ».

В текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина 29 голов и 11 ассистов за свой клуб во всех четырёх официальных турнирах. Ранее бомбардир восстановился от травмы и может помочь команде в конце сезона.