Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ким Мин Джэ не давал согласия на переход в «Манчестер Юнайтед»

16 Мая 2023 • 10:19 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
20.05 17:00

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ пока не давал согласия на переход в «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка по трансферу корейца на «Олд Траффорд» ещё далека от заключения, поэтому гонку за футболистом пока можно считать открытой.

Напомним, защитником ранее также интересовался «Манчестер Сити». Летом в контракте Кима Мин Джэ с «Наполи» активируется сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро. Команда Лучано Спаллетти хочет убрать этот пункт, перезаключив с игроком соглашение.

Источник сообщает, что кореец находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» начиная с декабря.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
10:39 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган дал устное согласие на трансфер в «Барселону»
10:30 · Англия. Премьер-лига
Угарте не входит в сферу интересов «Ливерпуля»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потратит более 200 млн евро на трансферы
10:19 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ не давал согласия на переход в «Манчестер Юнайтед»
10:14 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нашёл замену Месси в «Манчестер Сити»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Агент Неймара активно работает над трансфером клиента в «Челси»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Маунт определился с будущим в «Челси»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Жезус: «Арсенал» должен извлечь уроки, чтобы в будущем бороться за титул»
08:43 · Англия. Премьер-лига
Муса может перейти в лондонский клуб
07:58 · Англия. Премьер-лига
Венгер отказал «Реалу» и «ПСЖ» ради «Арсенала»
07:52 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на трансфер Осимхена - это суперклуб АПЛ
07:15 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил шансы «Ливерпуля» выйти в Лигу чемпионов
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на защитника «Манчестер Сити» слухи
00:21 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» вылетит из АПЛ, если проиграет «Ньюкаслу», а «Эвертон» обыграет «Вулверхэмптон»
00:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не знает поражений в АПЛ с 1 апреля
Все новости
Рекомендуем