Ким Мин Джэ не давал согласия на переход в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ пока не давал согласия на переход в «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка по трансферу корейца на «Олд Траффорд» ещё далека от заключения, поэтому гонку за футболистом пока можно считать открытой.

Напомним, защитником ранее также интересовался «Манчестер Сити». Летом в контракте Кима Мин Джэ с «Наполи» активируется сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро. Команда Лучано Спаллетти хочет убрать этот пункт, перезаключив с игроком соглашение.

Источник сообщает, что кореец находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» начиная с декабря.