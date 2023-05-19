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«Кристал Пэлас» будет готов отпустить Гехи летом

19 Мая 2023 • 10:56 Комментировать
Фулхэм
...
Кристал Пэлас
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20.05 17:00

«Кристал Пэлас» не прочь расстаться со своим центральным защитником Марком Гехи в ближайшее трансферное окно. По информации от журналиста Санти Ауны, в стане «орлов» уже практически смирились с уходом англичанина.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» уже связывался с «Кристал Пэлас» для обсуждения трансфера. «Красные дьяволы» хотят пригласить Марка вместо Гарри Магуайра, которого руководство хочет продать ближайшим летом.

Ранее Гехи также связывали с такими клубами, как «Арсенал» и «Тоттенхэм». Сам футболист является воспитанником «Челси», который получит 25% от суммы продажи защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Марк Гехи трансферы футбола - лето 2023
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ФУЛХЭМ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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