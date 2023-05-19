«Кристал Пэлас» будет готов отпустить Гехи летом

«Кристал Пэлас» не прочь расстаться со своим центральным защитником Марком Гехи в ближайшее трансферное окно. По информации от журналиста Санти Ауны, в стане «орлов» уже практически смирились с уходом англичанина.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» уже связывался с «Кристал Пэлас» для обсуждения трансфера. «Красные дьяволы» хотят пригласить Марка вместо Гарри Магуайра, которого руководство хочет продать ближайшим летом.

Ранее Гехи также связывали с такими клубами, как «Арсенал» и «Тоттенхэм». Сам футболист является воспитанником «Челси», который получит 25% от суммы продажи защитника.